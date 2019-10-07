2019-10-07T09:53:44+03:00
Происшествия

Молодой водитель Daewoo Nexia погиб в столкновении с фурой в Воронежской области

Он выехал на встречную полосу, но, видимо, не рассчитал свой маневр
Олег ИВАНОВ
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Проводится проверкаПроводится проверкаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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6 октября примерно в 18.00 в Павловском районе столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и грузовик Volvo FH12 c полуприцепом. ДТП случилось на 678 км автодороги М-4 «Дон».

За рулем Daewoo был 21-летний житель Нововоронежа, молодой человек ехал в сторону Ростова-на-Дону. Видимо, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

58-летний житель Калуги, водитель фуры, не сумел уйти от столкновения. От удара грузовик отбросило на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с другим полуприцепом в составе автопоезда «Freightliner» под управлением 53-летнего жителя Краснодарского края.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 89 ДТП, из них в областном центре – 60, на федеральных трассах - 10, в районах области – 19. В 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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