2019-10-07T09:19:01+03:00
Общество

В Воронеже пройдет бесплатный Фестиваль финансовой грамотности

Его организуют в рамках проекта Минфина
Олег ИВАНОВ
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С 26 октября по 10 ноября в России впервые пройдет серия Фестивалей финансовой грамотности для всей семьи в образовательно-развлекательном формате. Бесплатные мероприятия состоятся в Воронеже, Ярославле, Уфе, Сыктывкаре и Чебоксарах. Проводятся они в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Так, в Воронеже 10 ноября фестиваль примет 1 000 участников в Доме молодежи. Участие в мероприятиях абсолютно бесплатно как для гостей, так и для партнеров.

- Игровой формат фестиваля позволит сделать процесс обучения финансовой грамотности максимально доступным и интересным, а также даст возможность юным участникам научиться правильно распоряжаться деньгами и избегать финансовых ошибок. Подростки смогут узнать о том, как развивать финансовое мышление, заработать свои первые деньги и куда лучше их вложить. Родители и педагоги смогут получить бесплатные консультации в сфере управления личными финансами и защите прав потребителей финансовых услуг, посетить лекции, на которых эксперты расскажут о личных сбережениях, кредитовании, инвестировании, финансовой безопасности, страховании, поделятся полезными финансовыми советами о том, как заводить с детьми разговор о деньгах и прививать ответственное к ним отношение с раннего детства, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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