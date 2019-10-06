В Воронеже объявили в розыск двух подростков

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-06T18:42:09+03:00

Ребятам 14 и 16 лет

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Воронежские поисковики сообщили через соцсети о сборе добровольцев для поиска двух подростков, пропавших без вести 6 октября. Это Каргин Николай, 14 лет и Костюков Павел, 16 лет.

Приметы Николая: рост 159 см, среднего телосложения, волосы темные, под правым глазом родинка. Был одет в анорак темного цвета.

фото со страницы сообщества "Поисково-спасательный отряд "Черноземье" соцсети "Вконтакте"

Приметы Павла: рост 171 см, светлые короткие волосы. Был одет в темную толстовку и темно-серое трико.

Последний раз ребят видели на улице Лохматикова, 27.

Если вам что-то известно о месте нахождения подростков, сообщите по телефонам: 8-960-131-97-08, 112 или 102. Желающие присоединиться к поискам ребят могут найти контакты организаторов в группе "Поисково-спасательный отряд "Черноземье" соцсети "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU