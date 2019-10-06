2019-10-06T18:42:09+03:00
Общество

В Воронеже объявили в розыск двух подростков

Ребятам 14 и 16 лет
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото со страницы сообщества "Поисково-спасательный отряд "Черноземье" соцсети "Вконтакте"фото со страницы сообщества "Поисково-спасательный отряд "Черноземье" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Воронежские поисковики сообщили через соцсети о сборе добровольцев для поиска двух подростков, пропавших без вести 6 октября. Это Каргин Николай, 14 лет и Костюков Павел, 16 лет.

Приметы Николая: рост 159 см, среднего телосложения, волосы темные, под правым глазом родинка. Был одет в анорак темного цвета.

фото со страницы сообщества "Поисково-спасательный отряд "Черноземье" соцсети "Вконтакте"

фото со страницы сообщества "Поисково-спасательный отряд "Черноземье" соцсети "Вконтакте"

Приметы Павла: рост 171 см, светлые короткие волосы. Был одет в темную толстовку и темно-серое трико.

Последний раз ребят видели на улице Лохматикова, 27.

Если вам что-то известно о месте нахождения подростков, сообщите по телефонам: 8-960-131-97-08, 112 или 102. Желающие присоединиться к поискам ребят могут найти контакты организаторов в группе "Поисково-спасательный отряд "Черноземье" соцсети "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники воронежского Роспотребнадзора привились от гриппа
И вода по подъезду рекой: в Воронеже ливень затопил девятиэтажку на улице Моисеева
В Воронежской области на девять дней изменится расписание пригородных электричек
Три воронежца дорого заплатили за попытку сдать квартиру
Во время штурма залитых лужами воронежских улиц автомобилисты лишились номеров
В Воронеже на улице Чайковского высадят 36 саженцев рябины
Изменились сведения об управлении 50 многоэтажками Воронежской области
В Воронеже на видео попали четыре маршрутки со слепыми водителями
В Воронеже восстанавливают «туристическую» лестницу
Умер известный писатель из Воронежской области Яков Кравченко
В Воронежской области сфотографировали указатели с возмутительными ошибками
Воронежский «Факел» выдал на пару с томской «Томью» нулевую ничью и нулевую игру
Три тысячи воронежцев вышли на субботник
В Воронеже задержали вымогателей двух миллионов у предпринимателя