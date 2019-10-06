Сотрудники воронежского Роспотребнадзора привились от гриппа

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-06T17:42:35+03:00

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По данным на 4 октября, прививки от гриппа сделали 475896 человека, это 20,4 % населения области, в том числе 432629 человек за счет средств федерального бюджета и 43267 человек за счет прочих источников финансирования.

4 октября прививочная кампания прошла в самом управлении, в ней приняли участие желающие привиться сотрудники ведомства. Среди них и главный государственный санитарный врач Игорь Механтьев. - Данное мероприятие проводится ежегодно и позволяет поддерживать кадровую обеспеченность в течении эпидемического сезона, в том числе в период эпидемии, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.- Вакцинация является надежным способом защиты коллектива от гриппа при условии охвата прививкой не менее 75 процентов сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU