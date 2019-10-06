Три воронежца дорого заплатили за попытку сдать квартиру
В субботу пять жителей Воронежской области сообщили в полицию о совершенном в отношении них мошенничестве. Общий ущерб составил почти три сотни тысяч рублей.
Три человека лишились сбережений с банковских карт, сдавая внаем жилье. Воронежцы соблазнились предложением неизвестных «квартиросъемщиков» перевести им на счет предоплату.
- Потерпевшие под контролем мошенников совершили ряд финансовых операций, в результате которых с их банковских счетов были похищены денежные средства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Сейчас преступников ищут. Сотрудники полиции напоминают, что о совершенных в отношении вас противоправных действиях, необходимо тут же сообщать в правоохранительные органы. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU