В Воронеже на улице Чайковского высадят 36 саженцев рябины

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-06T12:24:26+03:00

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По итогам проведенной инвентаризации в Воронеже 11% деревьев требуют замены. Это старые растения, посаженные в послевоенное время. В первую, очередь вырубаться будут сухие, аварийные, опасные и больные деревья. На их место посадят клены, березы, акации, яблони. Основную часть работ проведут в рамках городского субботника 19 октября.

- В частности, 36 крупномерных саженцев рябины планируется высадить по ул. Чайковского (от проспекта Революции до ул. Фридриха Энгельса) взамен вырубленных ясеней, - рассказали в городском управлении экологии. - Еще более 11 000 саженцев деревьев и кустарников озеленят как крупные, так и небольшие бульвары, парки и скверы города.

Чиновники обещают строго следить за надлежащим уходом и сохранностью саженцев. С этой целью сотрудники управления экологии будут проводить рейды.

- По итогам осеннего субботника мы проведем контрольные выезды. Важно, чтобы растения не только были правильно высажены, но и получали необходимый уход, - рассказала руководитель управления Наталья Ветер.

Сегодня в Воронеже произрастает более 50 видов растений. Самые распространенные из них – каштан, рябина, вязь, тополь, клен и сосна. Кроме того, на территории города набирает популярность прижившееся южное экзотическое дерево катальпа. К сожалению, многие деревья сильно страдают от грибковых болезней и вредителей. Например, каштаны, сосны и ясени.

ИСТОЧНИК KP.RU