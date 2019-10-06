В Воронеже восстанавливают «туристическую» лестницу
В Ленинском районе Воронежа, благодаря гранту, реализован еще один общественно значимый проект – лестница на улице Фрунзе. Она является частью популярного туристического маршрута по исторической части города с выходом на улицу Б.Стрелецкая. Экскурсии здесь проводит руководитель ТОС Ирина Лысикова.
- Силами жителей проведены работы по вырубке поросли и уборке мусора, а также обеспечению софинансирования проекта, - рассказали в управе района.- Сейчас на объекте завершаются работы по изготовлению железобетонной монолитной конструкции лестницы.
Кстати, всего в Ленинском районе 25 нагорных лестниц, многие из которых уже отремонтированы с участием горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU