Умер известный писатель из Воронежской области Яков Кравченко

СЕГОДНЯ 20:04 2019-10-05T20:04:03+03:00

Лауреат премии имени Самуила Маршака и член Союза писателей России скончался на 91-м году жизни

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В Острогожске скончался известный писатель Яков Кравченко. Лауреату премии имени Самуила Маршака и члену Союза писателей России было 90 лет. Об этом на своей странице в соцсети сообщил краевед Владимир Елецких.

Похороны писателя прошли в субботу, 5 октября, в Острогожске. Якова Кравченко похоронили недалеко от жены.

Яков Кравченко родился в Острогожске в 1929 году. В 1951 году окончил Воронежский государственный медицинский институт, 35 лет работал в Острогожске хирургом, а параллельно печатался в журналах «Подъем», «Охотничьи просторы», «Муравейник» и многих других.

Автор восьми книг художественной прозы, в том числе «Белая сирень» (1966), «Чистое русло» (1985), «Семья Харламовых» (1993). По книге «Ночь на кордоне» (1996) снят художественный кинофильм (режиссёр B.C. Панин, 2001). Повесть «Перед свадьбой» переведена на венгерский язык (1987).

ИСТОЧНИК KP.RU