Три тысячи воронежцев вышли на субботник

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-05T18:09:01+03:00

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В Ленинском районе Воронежа 5 октября прошел первый масштабный субботник в рамках осеннего месячника благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В мероприятии приняли участие почти три тысячи человек, также было задействовано 27 единиц техники. Особое внимание уделяли уборке озелененных территорий и зон общего пользования.

Воронежцы убрали мусор и опавшую листву на Краснознаменной, Ворошилова, в скверах им. Сухомлинова, им Рылеева, им. Шапошникова, «Авиаторов», школьных дворах и дворах многоквартирных домов. Всего было очищено 14 гектаров.

После субботника вывезли 498 куб.м мусора. Очистили от пескосмета 10 км. прилотковой зоны автодорог.Также производились работы по обрезке деревьев на улицах Острогожской, 9 Января, Ф. Энгельса, Плехановской и ремонту детских площадок. Работники предприятий потребительского рынка привели в порядок 170 витрин.

Общегородской субботник состоится 19 октября 2019г.

ИСТОЧНИК KP.RU