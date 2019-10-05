В Воронеже задержали вымогателей двух миллионов у предпринимателя

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-05T17:41:35+03:00

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В Воронеже сотрудники Росгвардии вместе с правоохранителями из уголовного розыска регионального ГУ МВД задержали троих подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в сентябре в полицию обратился 46-летний предприниматель с заявлением об ограблении и вымогательстве. Мужчина рассказал, что к нему подошли трое неизвестных в масках, избили и попытались похитить сумку. Местный житель смог отбиться от нападавших и даже сорвал маску с одного из них. Но через несколько дней они позвонили и под угрозой насилия, потребовали два миллиона рублей.

Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU