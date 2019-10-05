В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-05T14:35:14+03:00

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Спасатели предупредили воронежцев о сильных дождях, грозах и порывах северного ветра до 18 м/с. Непогода ожидается ночью и днем в воскресенье, 6 октября. В такую погоду лучше остаться дома.

В гидрометцентре обещают 12 градусов тепла. Но уже к ночи температура опустится аж до двух градусов. Зима близко.

Спасатели предупреждают, что из-за порывов сильного ветра могут обрываться провода линий электропередач (смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам), с крыш домов может слетать шифер и другие кровельные материалы, могут падать ветки и стволы старых деревьев и слабо укрепленные конструкции, например, рекламные щиты и остановочные павильоны. Поэтому при сильном ветре нужно обходить их стороной, а также не ставить под ними машины, а в лесу или в парке не прятаться под высокорослыми деревьями. Лучше укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам «101» или «112», телефону доверия 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU