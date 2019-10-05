2019-10-05T13:29:25+03:00
Происшествия

Челябинский пенсионер обворовывал воронежцев в интернете

Пожилой мужчина выставлял липовые объявления по продаже табачной продукции
Юлия ДИДЕНКО
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Вместо сигарет челябинец отправлял жителям столицы Черноземья санитарно-гигиенические изделия.Вместо сигарет челябинец отправлял жителям столицы Черноземья санитарно-гигиенические изделия.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже сотрудники полиции установили мошенника, который с августа прошлого года обворовывал местных жителей через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 5 октября.

Горожане находили в Сети объявления о продаже табачной продукции и решали ее купить. Мошенник по телефону просил перевести ему деньги на банковскую карту, а он в свою очередь обещал переслать товар по почте.

После оплаты воронежцы действительно получали почтовые отправления, только вместо сигарет мошенник отправлял им туалетную бумагу. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Преступника установили. Им оказался 60-летний житель Челябинска, которого задержали в Саратовской области. В отделе полиции он признал вину.

Правоохранители выяснили, что пенсионер причастен к двум таким преступлениям в Воронеже.

В настоящее время полицейские возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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