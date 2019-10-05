2019-10-05T11:41:51+03:00
Общество

Воронежская область вошла в топ-10 регионов по числу участников Дня ходьбы

В мероприятии приняли участие 1,5 тысячи местных жителей
Юлия ДИДЕНКО
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В акции ежегодно принимает участие 250 тысяч человек в 50 регионах России.В акции ежегодно принимает участие 250 тысяч человек в 50 регионах России.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Воронежская область вошла с топ-10 регионов по числу участников Всероссийского Дня ходьбы. Рейтинг составил один из туристических порталов по результатам анализа данных акции в 2018 году.

Первое место заняла Республика Башкортостан - 55 тысяч участников. На втором месте Ставропольский край - 17 тысяч, На третьем - Калужская область - 7 тысяч. Далее следует Красноярский край - 4 тысячи, Иркутская область - 2,6 тысячи, Псковская, Волгоградская и Ульяновская области - по 2,5 тысячи, Астраханская область - 1,7 тысяч. Воронежская область занята десятое место в рейтинге. Тогда в мероприятии приняли участие 1,5 тысячи местных жителей.

Всероссийский день ходьбы отмечается с 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России в рамках программы «Олимпийская страна». В акции ежегодно принимает участие 250 тысяч человек в 50 регионах России. Центральной площадкой Дня ходьбы-2019 станет Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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