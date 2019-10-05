2019-10-05T09:45:43+03:00
Происшествия

В Воронежской области в поле комбайнер раздавил мужчину

Погибший сельчанин работал на сельскохозяйственном предприятии
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Трагедия случилась в Аннинском районе у села Старая Чигла.Трагедия случилась в Аннинском районе у села Старая Чигла.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Аннинском районе у села Старая Чигла в поле комбайнер раздавил мужчину. Происшествие случилось в пятницу, 4 октября, в 11:30 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Выяснилось, что в поле 31-летний водитель комбайна, житель Бобровского района, наехал на 35-летнего сотрудника сельскохозяйственного предприятия, жителя того же района.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано 138 ДТП, из них в областном центре – 101, на федеральных трассах - 4, в районах области – 33. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек и 2 погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Воронежа В.Ю.Кстенин поздравил воронежцев с Днем учителя
Воронежская область вошла в топ-10 регионов по числу участников Дня ходьбы
Воронежская красавица поборется за сердце Тимура Батрутдинова в новом шоу
В Воронеже бумажный мститель наказал автомобилиста за неправильную парковку
Сергей Безруков сыграет в Воронеже Сергея Есенина
В Воронеже вице-чемпион России проведет мастер-класс по футбольному фристайлу
В Воронеже мужчину объявили в розыск, а он уснул от усталости на скамейке
В Воронежской области врачи не заметили перелом свода черепа у 6-летней девочки
В Воронежской области мужчина устроил поджог из-за того, что его не пустили на свадьбу
В Воронеже под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины
Появилось видео аварии под Воронежем, где сбили насмерть женщину
В Альфа-Банке клиенты могут оформить накопительный «Альфа-Счет» с высокой ставкой
Застройщики в Воронежской области не следили за безопасностью на рабочих местах