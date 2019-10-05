В Воронежской области в поле комбайнер раздавил мужчину

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-05T09:45:43+03:00

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В Аннинском районе у села Старая Чигла в поле комбайнер раздавил мужчину. Происшествие случилось в пятницу, 4 октября, в 11:30 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Выяснилось, что в поле 31-летний водитель комбайна, житель Бобровского района, наехал на 35-летнего сотрудника сельскохозяйственного предприятия, жителя того же района.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано 138 ДТП, из них в областном центре – 101, на федеральных трассах - 4, в районах области – 33. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек и 2 погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU