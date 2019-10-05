В Воронеже бумажный мститель наказал автомобилиста за неправильную парковку

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-05T08:43:44+03:00

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В Воронеже нашли новый способ наказания за неправильную парковку. Местные жители обклеили иномарку листами А4 с надписью: «Мастер парковки».Их закрепили на скотч. Судя по всему, владелец машины поставил машину так, что она мешала другим водителям и пешеходам. Фото авто опубликовали в популярной группе в соцсети.

В комментариях мнение горожан о наказании разделилось. Кто-то посчитал его не таким уж и суровым, другие же посчитали идею отличной. Были и те, кто подумал о дальнейшей судьбе двора, который, вероятно, хозяин авто засыплет наклеенными бумажками.

- Оторвет, бросит рядом и уедет, - написал местный житель.

В таком случае еще неизвестно, кого в этой ситуации наказали больше.

ИСТОЧНИК KP.RU