2019-10-05T00:58:48+03:00
Звезды

Сергей Безруков сыграет в Воронеже Сергея Есенина

Артист привезет спектакль в конце октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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28 октября в Воронеж на гастроли приедет Сергей Безруков. Артист представит музыкально-поэтический спектакль «Хулиган.Исповедь», в котором выступает сразу в трех ипостасях - актера, режиссера и композитора.

Сергей Есенин. Поэт-скандалист. Поэт-хулиган. Он навсегда остался человеком-загадкой, с трагической судьбой. Постановка Безрукова - это спектакль-мистерия, единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта, составленная из его стихов и песен на его стихи. Есенина можно не только читать – Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь, считает Сергей Безруков.

- Почему "Хулиган"? Потому что таким был сам Есенин – хулиганом. Любовь хулигана, исповедь хулигана... В России вообще очень любят людей, которые ходят по краю. Это герои весьма неоднозначные, нежные, чувственные, а порой жестокие, но главное в них – их честность перед собой... Я пою и читаю строки в том виде, в котором они были созданы самим Сергеем Александровичем, честно, без лицемерия. Это Есенин без купюр, - отмечает артист. - Этакий рубаха-парень, хулиган с взрывным темпераментом, – этот образ очень плотно сидит в народном сознании, он лежит на поверхности, и он манкий. Но ведь существует Есенин – лирик, ранимый, тонкий, и в то же время бунтарь с трагической судьбой, похожей на судьбу самой России. Поэтому я стремлюсь в спектакле показывать Есенина разного.

Мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи поэта и его трагический финал передаются через ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Заканчивается вся эта удивительная мистерия пронзительным балетным монологом.

В постановке участвуют артисты балета и ансамбль Inter Folk Band.

Спектакль пройдет 28 октября в 19.00 в театре оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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