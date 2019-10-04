2019-10-04T18:03:58+03:00
Происшествия

В Воронежской области врачи не заметили перелом свода черепа у 6-летней девочки

В результате состояние ребенка динамично ухудшалось
Олег ИВАНОВ
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В итоге для лечения девочки понадобилось хирургическое вмешательствоВ итоге для лечения девочки понадобилось хирургическое вмешательствоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В июне 2019 года в приемное отделение Аннинской районной больницы поступила 6-летняя девочка. Ребенок упал дома с лестницы. Врачи провели осмотра и рентгенографию черепа, но костной патологии не выявили. Педиатр и хирурга вынесли предварительный диагноз: «Сотрясение головного мозга средней степени тяжести. Ушиб правого коленного сустава».

Вот только спустя несколько дней, невролог при осмотре ребенка обнаружил кровоизлияние. Тут же была проведена консультация с дежурным хирургом Воронежской областной детской клинической больницы № 2. Тот рекомендовал перевести ребенка на лечение в облбольницу.

В Воронеже специалисты провели повторное обследование и поставили диагноз: «Перелом свода черепа. Эпидуральная гематома слева. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Отек и дислокация головного мозга».

- Учитывая низкое качество рентгенограммы, медработники райбольницы не приняли меры к изготовлению повторного снимка либо направлению ребенка в иное медучреждение для прохождения компьютерной томографии, - комментируют в областной прокуратуре.

В итоге для лечения девочки понадобилось хирургическое вмешательство. Была проведена декомпрессионная трепанация, удалена гематома, а также проведена пластика твердой мозговой оболочки.

- Результатом формального подхода к исполнению своих должностных обязанностей медицинских работников Аннинской районной больницы явилось существенное расхождение поставленного диагноза относительно фактических травм ребенка. Пострадавшая находилась на лечении в районной больнице с неправильно поставленным диагнозом более двух суток и состояние ребенка динамично ухудшалось, в связи с чем указанные обстоятельства могли привести к трагическим последствиям, - заявляют в прокуратуре.

Заведующий отделением и врач-хирург больницы привлечены к дисциплинарной ответственности. Проверка прокуратуры продолжается, готовятся материалы, которые будут направлены в региональное подразделение Росздравнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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