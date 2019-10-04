В Воронежской области мужчина устроил поджог из-за того, что его не пустили на свадьбу

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-04T17:38:29+03:00

Так он отомстил обидчику, который прогнал его с торжества

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На днях у 55-летнего жителя села Плесновка, что расположено в Богучарском районе, сгорело 40 тюков сена. Они хранились на территории его частного дома. Ущерб, составил 40 тысяч рублей.

Соседи видели незадолго до пожара некоего мужчину. Им оказался 39-летний местный житель. В тот день он пришел на свадьбу к своему приятелю, но поскольку мужчина был пьян, родственники жениха, в числе которых был и хозяин подворья, не пустили его на торжество. Решив отомстить, мужчина перелез через забор и совершил поджог тюков.

Мужчину задержали: он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU