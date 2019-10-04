В Воронеже под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины

СЕГОДНЯ 16:43 2019-10-04T16:43:37+03:00

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В Воронеже под окнами дома № 1 по улице Владимира Невского вечером 3 октября местные жители обнаружили труп женщины. Горожане опознали в ней свою 39-летнюю соседку, которая, по их словам, могла страдать шизофренией.

- По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, выполняются весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальной решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU