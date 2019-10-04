В ГИБДД подвели итоги сплошных проверок воронежских водителей

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-04T15:52:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 3 на 4 октября в Воронеже проходили так называемые сплошные проверки. Инспекторы ГИБДД дежурили по всему городу и останавливали всех, кто хоть как-то привлек внимание. Основной целью ставили профилактику мелких нарушений и поиск пьяных водителей.

Инспекторы стояли на улицах в течение нескольких часов. Встретили 65 административных нарушений. Одного из водителей привлекли к ответственности за пьяное вождение, еще двое отказались от медицинского освидетельствования. Также выявили пять автомобилей, тонированных не по ГОСТу.

- Полицейские призывают граждан с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей, оказывать содействие в пресечении фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU