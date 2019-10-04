Своим «тревожным опытом» с воронежцами поделится Kira Lao

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-04T15:31:37+03:00

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12 октября в Воронеже впервые выступит Kira Lao. Кира Вайнштейн - композитор, медиа-художник, выпускница Школы Родченко, обладатель премии Сергея Курехина в номинации «Этно-Механика». В 2019 году попала в список номинантов национальной театральной премии «Золотая маска» за звуковое оформление к спектаклю современного танца «40».

Воронежцам Кира привезет шоу «Тревожный опыт». По форме этот альбом напоминает аудио-спектакль. В нем звуки городской среды, монологи, записанные на телефон и, собственно, песни складываются в историю о переживании личностного кризиса. Ведущие музыкальные критики называют новый релиз Kira Lao одним из лучших альбомов первой половины 2019 года.

Киру поддержит своим выступлением воронежский музыкант Никита Бондаренко (Sheepray, КУЗИНА, Другое Дело) с проектом KEXBR и московский музыкант Brinstaar.

Концерт пройдет в баре «Нигилист», начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU