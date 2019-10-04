Воронежский инспектор ГИБДД отказался от взятки в 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-04T15:02:59+03:00

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Прокурор Левобережного района Воронежа утвердил обвинительное заключение по делу 39-летнего воронежца. В августе этого года мужчина мчался на своем "Шевроле-Круз" по улице Волгоградской. Тут его остановил инспектор ГИБДД.

Полицейский сразу понял, что с водителем что-то неладно. Инспектор предложил пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. А водитель решил поиграть в "Поле чудес": "Я даю вам 20 тысяч рублей, и мы не проходим освидетельствование..." Гаишник предупредил мужчину, что взятка - дело уголовно наказуемое, но тот от своих попыток не отказался.

Итог - уголовное дело. Как сообщают в прокуратуре области, водителю грозит до восьми лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU