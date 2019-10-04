Дезодорант с тайником пытались передать воронежскому заключенному

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-04T14:01:06+03:00

Телефончик был просто микроскопический. Съемка УФСИН по Воронежской области.

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Какие только способы не придумывают знакомые заключенных, чтобы переправить в колонию запрещенные предметы. 2 октября сотрудники ФСИН досмотрели посылку от жительницы Воронежа, которая предназначалась 33-летнему арестованному. Особое внимание привлек роликовый дезодорант. Открыв флакон, сотрудники увидели мини-мобильник, сим-карту и шнур USB.

- В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении: передача либо попытка передачи запрещенных предметов. Ей грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, - комментируют в пресс-службе УФСИН по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU