Под Воронежем пропал мужчина с татуировками на пальцах рук

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-04T12:54:48+03:00

Сергей Семенов не возвращается домой уже почти месяц. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж.

Последний раз его видели на пилораме в Каширском районе

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Волонтеры воронежского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 49-летнего жителя поселка Отрадное Новоусманского района Сергея Семенова. Мужчину последний раз видели на пилораме в Каширском районе 9 сентября, с тех пор никто не знает, где он находится.

Приметы Сергея Семенова: рост 175 сантиметров, худощавый, черные волосы. Был одет в розовую рубашку в клетку, черные спортивные штаны, а обут в синие кроссовки.

Особые приметы: татуировки на пальцах обеих рук.

Если вы что-то знаете о том, где сейчас Сергей Семенов, позвоните по телефонам 8 (800) 700-74-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU