Под Воронежем пропал мужчина с татуировками на пальцах рук
Волонтеры воронежского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 49-летнего жителя поселка Отрадное Новоусманского района Сергея Семенова. Мужчину последний раз видели на пилораме в Каширском районе 9 сентября, с тех пор никто не знает, где он находится.
Приметы Сергея Семенова: рост 175 сантиметров, худощавый, черные волосы. Был одет в розовую рубашку в клетку, черные спортивные штаны, а обут в синие кроссовки.
Особые приметы: татуировки на пальцах обеих рук.
Если вы что-то знаете о том, где сейчас Сергей Семенов, позвоните по телефонам 8 (800) 700-74-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU