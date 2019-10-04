Вера в призрачную компенсацию лишила мужчину из Воронежской области 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-04T12:24:30+03:00

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Раздался звонок. 63-летний житель Новохоперского района поднял трубку. Человек на другом конце провода представился сотрудником следственного управления Московской области. Он рассказал, что мужчине полагается денежная компенсация за некачественные лекарства. Якобы прошел суд над фармацевтической компанией, и та теперь рассчитывается с пострадавшими покупателями. Чтобы получить деньги, нужно всего ничего - оплатить судебные расходы...

- Введенный в заблуждение мужчина отправился к платежному терминалу и перевел на указанные мошенником реквизиты свыше 70 тысяч рублей. После этого, мобильный телефон, с которого звонил злоумышленник оказался отключен, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Обманщика ищут, ему грозит уголовная ответственность. Добавим, что общий ущерб, причиненный воронежцам мошенниками за вчерашний день, составил свыше 330 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU