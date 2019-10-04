Тренерский штаб воронежского «Бурана» отправили в отставку

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-04T12:02:28+03:00

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После «антиволевого» гостевого поражения от новокузнецкого «Металлурга» 3:6 (напомним, после первого периода «Буран» выигрывал 3:0) тренерский штаб «ураганных» отправили в отставку. Решение приняли на попечительском совете хоккейного клуба.

Теперь уже бывшим главному тренеру «Бурана» Алексею Ярушкину и старшему тренеру Дмитрию Фролову на прощание в клубе пожелали успехов. Временно будет совмещать обязанности и.о. главного тренера и менеджера по спортивным операциям чемпион мира 2008 и 2012 годов Михаил Бирюков. Будут ли искать нового специалиста или Бирюков так и будет сидеть на двух креслах, пока непонятно.

Напомним, в первенстве ВХЛ «Буран» после 11 игр занимает 24 место из 34 возможных с девятью очками в активе. Впереди у «ураганных» первый матч домашней серии. 8 октября «Буран» встречается с пермским «Молотом-Прикамье». Игра начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU