В Воронеже рухнул спрос на «газифицированные» автомобили

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-04T11:26:00+03:00

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Популярность автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), за год упала в Воронеже на 78,8%. Такие данные приводят аналитики "Авито Авто". Этот показатель даже выше, чем в целом по стране - тут насчитали 66%.

В пятерке самых популярных "газифицированных" автомобилей Воронежа - две "ГАЗели", ВАЗ-2107, "Дэу-Нексия" и "Волга" ГАЗ-3102. Можно сделать вывод, что на снижение спроса играет как возраст таких автомобилей ("Волгу" не производят с 2008, "семерку" - с 2012), так и ужесточение законодательства. Вот уже несколько лет любые изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, нужно регистрировать в ГИБДД.

По расчетам установщиков ГБО, пропан-бутан позволяет снизить расходы на топливо в полтора раза, а метан - примерно в два. Делать выводы на основании одной только цены на топливо нельзя: пропан стоит дешевле бензина, однако его расход на том же автомобиле - выше.

ИСТОЧНИК KP.RU