Алексей Архиповский сыграет воронежцам за целый оркестр

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-03T19:48:38+03:00

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Музыкант Алексей Архиповский каждый год выступает в Воронеже. Его концерты пользуются спросом, потому что хотя виртуоз на сцене один на один со своей балалайкой, но он способен собой и своей музыкой, где смешиваются джаз и русские темы с "Пинк Флойдом", заполнить все пространство. Алексея Архиповского называют "Паганини русской балалайки", смесью гитарных богов Стива Вая и Джеффа Бэка, сравнивают с Хендриксом. Его техника захватывает дух, а яркая выразительность трактовки традиционных вещей вызывает мурашки по коже. Меломаны говорят, что в руках Алексея Архиповского балалайка звучит то как арфа, то как клавесин, то как банджо, то как все струнные инструменты всех времен и народов. Словом, целый оркестр.

Музыкант выступит в Воронежском концертном зале 25 октября в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU