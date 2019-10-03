2019-10-03T19:48:38+03:00
Звезды

Алексей Архиповский сыграет воронежцам за целый оркестр

Виртуоз-балалаечник выступит в конце октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
афиша ВКЗафиша ВКЗ
Изменить размер текста:

Музыкант Алексей Архиповский каждый год выступает в Воронеже. Его концерты пользуются спросом, потому что хотя виртуоз на сцене один на один со своей балалайкой, но он способен собой и своей музыкой, где смешиваются джаз и русские темы с "Пинк Флойдом", заполнить все пространство. Алексея Архиповского называют "Паганини русской балалайки", смесью гитарных богов Стива Вая и Джеффа Бэка, сравнивают с Хендриксом. Его техника захватывает дух, а яркая выразительность трактовки традиционных вещей вызывает мурашки по коже. Меломаны говорят, что в руках Алексея Архиповского балалайка звучит то как арфа, то как клавесин, то как банджо, то как все струнные инструменты всех времен и народов. Словом, целый оркестр.

Музыкант выступит в Воронежском концертном зале 25 октября в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже по решению суда закрыли пищеблок школы
В Воронеже не дали тепло в два садика, одну школу, одну больницу и несколько поликлиник
В ночь с 3 на 4 октября будут массово проверять воронежских водителей
Владимир Нетёсов: «Поддержка школ – одно из важных направлений госполитики в регионе»
В Воронеже задержали «маршруточного» карманника
В Воронеже множество кошек оказались заперты в квартире умершей женщины
Воронежцу вернули 40 тыс рублей неправильно начисленной платы за воду
Ребят из воронежской школы №20 на занятия будут возить бесплатные автобусы
В трех районах Воронежа в воде может появиться осадок
В Воронеже рецидивист продал угнанную «пятнашку» за 15 тыс рублей
От «крышевателей» пострадали 30 фермеров из Воронежской области
Воронежец за подпольные турниры по покеру может сесть на два года