В ночь с 3 на 4 октября будут массово проверять воронежских водителей

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-03T18:44:46+03:00

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Предупрежден, значит, вооружен! И хотя водители должны быть и так вооружены знанием ПДД, сотрудники полиции все равно предупреждают, когда будут останавливать автомобилистов. Итак, массовые проверки пройдут на воронежских магистралях в ночь с 3 на 4 октября.

- Особое внимание будет уделено выявлению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Тактика "сплошных" проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей, без исключения, на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагают пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - предупредили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU