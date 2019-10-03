В Воронеже задержали «маршруточного» карманника

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-03T18:24:51+03:00

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В Воронеже с поличным задержали карманника. 51-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, в начале сентября в вечернее время, зайдя в маршрутку на улице Шишкова, похитил сотовый телефон из кармана брюк 21-летнего пассажира. Его задержали оперативники при попытке скрыться.

В ходе дальнейшей работы оперативники установили причастность задержанного к аналогичным кражам в маршрутах: на улице 9 Января в июле и на улице Бахметьева в августе он вытащил у пассажиров кошельки.

Не кладите деньги, документы и кошельки в карманы верхней одежде, если вы едете в автобусе или пришли на рынок или вокзал. В таких местах большое скопление людей и толчки со всех сторон ослабляют чувствительность.

ИСТОЧНИК KP.RU