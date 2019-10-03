2019-10-03T18:09:18+03:00
Общество

В Воронеже множество кошек оказались заперты в квартире умершей женщины

Вскрыть ее без решения суда не могут
Иванова Татьяна
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Жильцы дома на Туполева, 28 бьют тревогу. 28 сентября в больницу на скорой увезли соседку, на следующий день сообщили, что женщина скончалась. Тем временем, в квартире умершей осталось шесть кошек. Животные, оставшиеся без присмотра – без еды и воды, жалобно мяукают. Родственников у соседки нет. Ключами от квартиры жильцы не располагают. Соседи обратились в МЧС с просьбой вызволить животных, но в ведомстве сообщили, что вскрыть квартиру можно только при содействии полиции.

- Чтобы вскрыть квартиру, необходимо решение суда на эти действия, - сообщили "Комсомолке" в ГУ МВД России по Воронежской области.

Так что жильцам или ТСЖ необходимо обратиться в суд с заявлением, указав, что животные представляют угрозу жизни окружающим соседям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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