Ребят из воронежской школы №20 на занятия будут возить бесплатные автобусы

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-03T16:40:44+03:00

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Воронежской школе №20 выделили четыре бесплатных автобуса для ребят, проживающих на улице Ломоносова. Об этом почти год просили их родители: до ближайшей 20-ой школы от их домов три километра. Ребят приходилось возить на занятия на личном транспорте или отпускать на общественном транспорте.

Родители попросили в решении вопроса содействия своего депутата Гордумы. В начале октября парламентарию удалось договориться с правительством области о выделении бесплатного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU