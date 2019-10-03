Ребят из воронежской школы №20 на занятия будут возить бесплатные автобусы
Об этом попросили жители улицы Ломоносова
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Воронежской школе №20 выделили четыре бесплатных автобуса для ребят, проживающих на улице Ломоносова. Об этом почти год просили их родители: до ближайшей 20-ой школы от их домов три километра. Ребят приходилось возить на занятия на личном транспорте или отпускать на общественном транспорте.
Родители попросили в решении вопроса содействия своего депутата Гордумы. В начале октября парламентарию удалось договориться с правительством области о выделении бесплатного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU