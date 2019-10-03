2019-10-03T16:12:47+03:00
Общество

В трех районах Воронежа в воде может появиться осадок

До утра 4 октября из-под крана ее лучше не пить
Юрий КОЗЛОВ
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До утра 4 октября воде лучше дать отстояться, процедить ее через ватно-марлевый фильтр, а потом и прокипятить.До утра 4 октября воде лучше дать отстояться, процедить ее через ватно-марлевый фильтр, а потом и прокипятить.Фото: из архива «КП»
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В «РВК-Воронеж» меняют фильтры, очищающие воду. Из-за этого могут измениться свойства воды, текущей из-под крана в Коминтерновском, Советском и части Ленинского районов.

- Основная фаза этих работ – замена запорной арматуры большого диаметра, без которой невозможно вывести фильтры в работу. 3 октября сразу два таких узла диаметром 1000 мм мы устанавливаем на ВПС 11, - сообщил начальник участка добычи и подготовки воды «РВК-Воронеж» Андрей Терёхин.

- Во время этих работ в воде возможно появление осадка, это временное явление и оно никак не связано с безопасностью воды. Тем не менее, до утра 4 октября мы советуем жителям трех районов города дать воде из-под крана отстояться в течение 1,5 часов, а затем процедить ее через простейший ватно-марлевый фильтр или через хлопчатобумажную ткань. При необходимости ее можно дополнительно прокипятить, - рассказала начальник лаборатории качества воды Светлана Кострыкина.

Также воронежцы могут обратиться в контакт-центр «РВК-Воронеж» по телефону 206-77-07 и 206-77-06. Специалисты лаборатории качества воды могут приехать для отбора проб в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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