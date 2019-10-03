Воронежец за подпольные турниры по покеру может сесть на два года

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-03T15:33:56+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 35-летнего уроженца Липецкой области, давно уже, впрочем, живущего в Воронеже.

Этот, скажем так, житель Черноземья, по данным следствия, с 13 по 20 июля организовывал и проводил в одном из нежилых помещений Коминтерновского района турниры по покеру. Оперативники, нагрянувшие туда, обнаружили столы для игры в покер, игральные карты и фишки.

- Мужчина признал свою вину и дал подробные показания, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов. - Впрочем, и без них в отношении его подпольной деятельности имеется достаточно доказательств: показания свидетелей, в том числе людей, игравших в этом клубе, а также материалы, предоставленные сотрудниками регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU