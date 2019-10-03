2019-10-03T15:24:50+03:00
Общество

Фестиваль научного кино приглашает воронежцев на испытание VR-технологий и научный стендап

В программе форума также лекции и кинопоказы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 16 по 20 октября в Воронеже пройдет второй ФАНК - фестиваль актуального научного кино).

Научный кинофорум покажет воронежцам новинки мирового документального кино – фильмы «Привет, робот!», «Самое неизведанное», «Изобретая будущее», «Почему мы креативны?», «Медведи Камчатки. Начало жизни», «Озеро Восток. Хребет безумия». Из этих картин зрители узнают, как роботы взаимодействуют с людьми в повседневной жизни, как возникла жизнь и что такое время, как феномен креативности отразился на творчестве известных исследователей, политиков, музыкантов и художников, как молодые ученые решают проблемы экологии в разных уголках планеты. После показов состоятся открытые дискуссии с экспертами в области психологии, биологии и философии.

В зоне VR-технологий каждый, надевший очки виртуальной реальности, сможет почувствовать себя космонавтом, отправиться в поисково-спасательную операцию вместе с волонтерским отрядом «Лиза Алерт» и побывать на одном из крупнейших нефтехимических заводов. Также гостям расскажут о современных технологиях и самых неожиданных и неочевидных фактах о VR.

В рамках фестиваля пройдет V Всероссийский Science Slam, научное стендап-шоу, в ходе которого молодые ученые из разных городов России доступно и увлекательно расскажут о собственных исследованиях и новейших научных идеях.

Ребятня сможет испытать 3D ручку, порисовать на воде и провести настоящий химический эксперимент, а также стать свидетелями большого физико-химического шоу со спецэффектами OpenLab Show.

Фестиваль пройдет в арт-пространстве 1900 («Винзавод», Кольцовская, 24/2), вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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