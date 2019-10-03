В Воронежской области рецидивист забил знакомого до смерти табуреткой

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-03T14:54:10+03:00

Дом, где произошло убийство. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Меньше месяца назад до этого он вышел из тюрьмы [фото]

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24 сентября в частном доме на улице Верхняя Подлесная села Старая Тойда Аннинского района нашли тело убитого 53-летнего мужчины. Он умер от травмы груди.

Вскоре сотрудники Следственного комитета вместе с полицейскими задержали по подозрению в преступлении 55-летнего знакомого погибшего мужчины. Этот субъект уже дважды сидел за подобные побои, которые также приводили к смерти его жертв. 28 августа он вернулся из тюрьмы, и вот взялся за старое.

Такая вот обстановка в комнате, где нашли труп мужчины.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Задержанный мужчина вины своей не отрицал. Он рассказал, что 23 сентября выпивал со своим знакомым, потом рассорился с ним и забил до смерти собутыльника, ставшего недругом, деревянной табуреткой.

Покойный мужчина жил бедновато.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Рецидивиста арестовали. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели, в том числе сестра погибшего, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов. - По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» задержанному мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU