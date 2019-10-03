Воронежцы за сутки отдали мошенникам более 425 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-03T14:01:24+03:00

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За 2 октября жертвами мошенников стали восемь жителей Воронежской области. В общей сложности у них выудили более 425 тысяч рублей. Полицейские отмечают, что воронежцы продолжают попадаться на традиционные уловки злоумышленников.

29-летний житель Ленинского района попался на удочку лже-сотрудника банка. Ему позвонил «сотрудником службы безопасности банка», сообщил, что с банковских карт заявителя происходит списание денег, и предложил защитить счета от несанкционированного доступа. А для этого просил сообщить персональные данные карт. Мужчина сообщил мошеннику защитный код, после чего с его расчетных счетов исчезло около 230 тысяч рублей.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU