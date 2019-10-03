364 жителя Воронежской области дожили до ста лет

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-03T13:10:19+03:00

Среди них 316 женщин и только 48 мужчин

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Воронежстат опубликовал данные по демографической ситуации в нашей области по состоянию на начало 2019 года.

В Воронежской области на 1 января нынешнего года жили 2 327 800 человек. При этом 1 578 600 из них – горожане, оставшиеся 749 200 – сельчане. По сравнению с началом 2018 года численность населения нашего региона уменьшилась на 5,9 тысяч человек (на 0.3%).

Большинство жителей Воронежской области – женщины (54,1%). Горожанок больше чем сельчанок (соответственно 54,7 и 52,9%). На 1000 мужчин на начало 2019 года приходилось 1178 женщин (1205 – в городах, 1122 – в деревнях и селах).

Впрочем, в 2018 году среди новорожденных на 100 девочек приходилось 105 мальчиков. Так что, возможно, этот дисбаланс, сгладится, пусть и в отдаленном будущем. Женщин существенно больше среди жителей Воронежской области старше 39 лет. Особенно эта тенденция заметна у пенсионеров (на 1000 мужчин приходится 2308 женщин).

Основная причина такого дисбаланса - высокая смертность мужчин трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения и несчастных случаев, отравлений и травм.

В целом по области продолжительность жизни у мужчин в 2018 году составила 67,7 года, у женщин – 78,4 года. Получается, что в среднем мужчины живут на 10,7 года меньше.

До «глубокой» старости представительницы слабого пола доживают гораздо чаще. Среди 364 долгожителей в возрасте 100 лет и старше 316 женщин и лишь 48 мужчин.

Трудоспособных жителей области на начало года было всего 54,9 процента. При этом 29,3% населения – пенсионеры, 15,8% - дети и подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU