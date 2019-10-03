"Фиксики", "Три кота" и "Бременские музыканты": в Воронеже начались продажи билетов на новогодние елки

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-03T13:18:21+03:00

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Пословица «Готовь сани летом» в действии. До Нового года еще три месяца, но уже пора подумать, куда сводить ребенка на елку. В новогодней афише для детворы уже множество представлений. И на них начались продажи билетов.

В Event-Hall детвору ждут встречи с героями любимых сериалов.

«Новогоднее Фикси-шоу: Деды Морозы существуют!» - новый спектакль по мотивам сериала «Фиксики». Если ваши дети не верят в Деда Мороза, профессор Чудаков и фиксики докажут вам, что он существует, и даже не один! Неугомонный Гений Евгеньевич телепортируете их из разных стран с помощью изобретенного им аппарата. А испытать прибор Чудаков пригласит Симку и Нолика. Но ошибка прибора и помеха от администратора Умы Палатовны Занозиной приводит к самым неожиданным последствиям: сразу три Деда Мороза с разных континентов окажутся на одной сцене! Зрителей ждут музыкальные игры для всего зала - веселье долетит до самых последних рядов, новогодние хиты и любимые фиксипелки, которые можно петь всем вместе.

«Фикси-шоу» 3 января в 12.00 и 15.00 в Event Hall. За 30 минут в фойе у новогодней елки детвору поздравит Дед Мороз. 2+

афиша представления

«Три кота: с Новым годом!» - это представление с героями любимого мультика. Утро в семье котов началось необычно – мама и папа остались дома, ведь к празднованию Нового года нужно успеть подготовить настоящий праздник. А для этого нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому году. В интерактивном спектакле с зажигательными танцами, веселыми песнями и шутками детвору научат, как порадовать близких.

«Три кота» 4 января в 12.00 и 15.00 в Event Hall. За 30 минут в фойе у новогодней елки детвору поздравит Дед Мороз. 2+

афиша представления

А в ЛДС "Юбилейный" воронежцам покажут ледовое шоу "Бременские музыканты". «Привет! Бонжур! Хэллоу!». «Бременские музыканты на льду» - это шоу, приуроченное к юбилею легендарного мультфильма. Серенада Трубадура, песенка Принцессы и Короля вызовут ностальгическое чувство у родителей. Современную аранжировку песням придал победитель всемирного конкурса скрипачей, автор олимпийских программ Евгения Плющенко, обладатель премии Эмми, композитор Эдвин Мартон, записал песни Трубадура для шоу Дима Билан, а Короля и Атаманши – Александр Ревва. Современные технологии, примененные в создании ледовой сказки, сделали ее зрелищной. Пес будет жонглировать на льду волшебными кольцами, Петух - исполнять акробатические трюки, летая над ледовой ареной, Кот - показывать магические фокусы, а Сыщик похитит Принцессу прямо с ледовой арены и взлетит с ней на своем «реактивном рюкзаке». В шоу использованы световые спецэффекты и видео-проекции.

«Бременские музыканты» 5 января в 12.00 и 15.00 в ЛДС «Юбилейный». 6+

фото Никитинский театр

«Сказка в тапках» - бейби-спектакль для самых юных зрителей. Родители с малышами располагаются прямо на сцене на уютных подушках, чтобы погрузиться в мир фантазии и волшебную, добрую сказку о девочке Тане и игрушечном солдатике, которые ищут дорогу домой. Действие построено как игра с кубиком и фишками на игровом поле. Персонажи бросают кубик и следуют туда, куда укажет цифра на нем. 0+

фото Никитинский театр

фото Никитинский театр

фото Никитинский театр

ИСТОЧНИК KP.RU