Под Воронежем в ДТП погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-03T09:14:09+03:00

Пенсионера увезли на скорой, по дороге в больницу он умер. Фото: из архива «КП»

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В среду, 2 октября, в Панинском районе случилось ДТП, закончившееся смертью одного из его участников.

- Около 13 часов на 290 километре дороги Борисоглебск-Воронеж 66-летний водитель «Волги», житель Таловского района, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Там он врезался в грузовик «Фредлайнер», которым рулил 34-летний житель Новохоперского района. Пенсионера увезли на скорой, по дороге в больницу он умер. Водитель грузовика за медицинской помощью не обращался. Наши сотрудники выясняют, почему мужчина, управлявший «Волгой», потерял контроль над машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU