В Воронеже пройдет фестиваль австрийского кино

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-03T08:11:27+03:00

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С 10 по 13 октября в кинотеатре "Спартак" пройдет ежегодный фестиваль «Новое кино Австрии». В программе форума четыре картины. На открытии фестиваля семейный приключенческий фильм "Как я научился быть ребенком" представит директор австрийского культурного форума Симон Мраз. Все фильмы будут показываться на языке оригинала с русскими субтитрами.

10 октября в 19.20 покажут фильм «Как я научился быть ребенком». Это семейная сага по автобиографическому роману Андре Хеллера. Австрия, конец 1950-х. В глубоко странной, но безупречно галантной семье австрийских кондитерских магнатов подрастает младший сын Пауль, от природы наделенный потрясающим воображением и чувством юмора. Его отец, тиран и циник, в исполнении Карла Марковича («Тайная жизнь», «Отель «Гранд Будапешт», «Фальшивомонетчики»), не может ужиться со столь непоседливым ребенком и отправляет его в колледж. Однако и там юный эксцентрик Пауль умудряется жить в мире собственных фантазий. Но вскоре ему придется узнать о некоторых подробностях биографии своего отца и попытаться переосмыслить его неоднозначную личность...

11 октября в 19.00 - драма о цене успеха в современном обществе «Земля под моими ногами». Лола молода и амбициозна. Бизнес-консультант со 100-часовой рабочей неделей, она планомерно и эффективно строит не только карьеру, но и личную жизнь. Внешнее абсолютно идеально, внутреннее – строго под замком. Все расписано по минутам: совещания, встречи с клиентами, тренировки в спортзале. Не входил в планы только утренний звонок из психиатрической лечебницы: Конни, старшая сестра Лолы, пыталась покончить жизнь самоубийством. В этот момент ладная жизненная конструкция железной бизнес-леди пошатнулась, и почва начала уходить из-под ног... Фильм участвовал в основном конкурсе 69-го Берлинского кинофестиваля.

12 октября в 19.20 – «Машина любви». Участник музыкального дуэта Джорджи теряет друга и напарника. Без гроша в кармане и крыши над головой, он решает стать жиголо и спать с женщинами за деньги. Всё идёт как по маслу, пока в один прекрасный день наш герой не влюбляется в Ядвигу, инструктора по вождению.

13 октября в 19.20 - остросюжетная драма о посттравматическом синдроме элитного полицейского «Копы». Кристоф – честолюбивый новобранец. Он усердно и одержимо тренируется, чтобы стать частью специального элитного подразделения венской полиции WEGA. Жесткая конкуренция, борьба и давление со стороны сослуживцев – часть его повседневной жизни. Главный инструктор подразделения Константин Благо классически суров со своими подопечными. Однажды на дежурстве Кристоф стреляет в психически больного человека, чтобы защитить коллегу. Вынужденная самооборона или страшная ошибка? Пока профессиональное окружение чествует его как героя, Кристофа не перестают мучить панические атаки и критика со стороны близких. Чтобы не упасть в грязь лицом перед коллегами, он встает на путь насилия, становясь все более бесчеловечным по отношению к другим людям. Даже к своей девушке. Светлая мечта стать элитным полицейским оборачивается кошмаром.

ИСТОЧНИК KP.RU