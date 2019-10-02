2019-10-02T21:04:31+03:00
Общество

В октябре в воронежских вузах будет работать мобильная станция переливания крови

В прошлом месяце во время акции удалось получить около 200 литров цельной крови
Олег ИВАНОВ
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Воронежская станция переливания крови продолжает ежемесячные выездные донорские акции в районах области. В сентябре мобильный пункт заготовки крови выезжал в Бутурлиновский, Верхнемамонский, Рамонский, Семилукский районы и Нововоронеж.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, всего за сентябрь на передвижной станции был принят 401 донор. Они сдали около 200 литров цельной крови.

График работы мобильного пункта станции переливания крови на октябрь 2019 года:

8 октября – День донора для студентов Воронежского государственного педагогического университета, г. Воронеж, ВГПУ (ул. Ленина, д. 86) у главного входа с 09.00 до 13.00;

22 и 23 октября – День донора для студентов Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж (ул. Студенческая, д. 10) у главного входа с 9.00 до 13.00;

10 октября – День донора для сотрудников компании «Ростелеком», г. Воронеж (пр. Революции, д. 35) с 09.00 до 13.00;

29 и 30 октября – День донора для сотрудников «Сбербанка России», г. Воронеж (ул. 9 Января, д.233/35) с 09.00 до 13.00.

Донорские акции в вузах организованы совместно с региональным отделением общественной организации «Волонтеры-медики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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