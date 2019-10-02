Фанатскую трибуну воронежского «Факела» дисквалифицировали за появление нацистской символики

СЕГОДНЯ 20:59 2019-10-02T20:59:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение условно дисквалифицировать фанатскую трибуну стадиона в Воронеже за появление нацистской символики во время игры 1/16 Кубка России. Также «Факел» за поведение фанатов на встрече с «Арсеналом» оштрафован на 100 тысяч рублей.

- На секторе активной поддержки «Факела» висел баннер, на котором изображена руна «Зиг». Фанаты отказались убирать баннер, он провисел весь матч. Воронежский клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и условным закрытием фанатской трибуны на 1 матч в Кубке России. Поскольку «Факел» вылетел из текущего розыгрыша кубка, клуб получил испытательный срок до сентября 2021 года, - передает «Спорт-экспресс» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Между тем руководство Центрального стадиона профсоюзов оценивает ущерб от действий фанатов «Факела» и тульского «Арсенала» в 58 тысяч рублей.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туляков. После удаления Косянчука в концовке встречи гости все же додавили – уже в добавленное время подачу замкнул точным ударом головой Беляев.

На матче присутствовало более 7 тысяч болельщиков. Особенно активными, конечно же, были фанатские сектора. В перерыве матча даже произошел неприятный инцидент. После того, как воронежцы сравняли счет в конце первого тайма, фанаты зажгли много пиротехники. Загорелось сидение. В итоге пожарные не только потушили трибуны, но и облили водой фанатов воронежского «Факела».

ИСТОЧНИК KP.RU