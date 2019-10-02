2019-10-02T20:59:06+03:00
Спорт

Фанатскую трибуну воронежского «Факела» дисквалифицировали за появление нацистской символики

Правда, наказание носит лишь условный характер
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение условно дисквалифицировать фанатскую трибуну стадиона в Воронеже за появление нацистской символики во время игры 1/16 Кубка России. Также «Факел» за поведение фанатов на встрече с «Арсеналом» оштрафован на 100 тысяч рублей.

- На секторе активной поддержки «Факела» висел баннер, на котором изображена руна «Зиг». Фанаты отказались убирать баннер, он провисел весь матч. Воронежский клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и условным закрытием фанатской трибуны на 1 матч в Кубке России. Поскольку «Факел» вылетел из текущего розыгрыша кубка, клуб получил испытательный срок до сентября 2021 года, - передает «Спорт-экспресс» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Между тем руководство Центрального стадиона профсоюзов оценивает ущерб от действий фанатов «Факела» и тульского «Арсенала» в 58 тысяч рублей.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туляков. После удаления Косянчука в концовке встречи гости все же додавили – уже в добавленное время подачу замкнул точным ударом головой Беляев.

На матче присутствовало более 7 тысяч болельщиков. Особенно активными, конечно же, были фанатские сектора. В перерыве матча даже произошел неприятный инцидент. После того, как воронежцы сравняли счет в конце первого тайма, фанаты зажгли много пиротехники. Загорелось сидение. В итоге пожарные не только потушили трибуны, но и облили водой фанатов воронежского «Факела».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В октябре в воронежских вузах будет работать мобильная станция переливания крови
Инспектор брал взятки со знакомого владельца фур прямо у отделения ДПС в Воронеже
В Воронеже мошенники вместе с инспекторами ГИБДД инсценировали аварии для получения страховки
Многодетная мать из Воронежской области собирала деньги, чтобы отправить мужа к террористам
В Воронежской области инспектор не поддался на взятку в 20 тысяч рублей
Воронежский «Буран» в матче с «Металлургом» из Новокузнецка вел в счете 3:0 и все равно проиграл
В колонии под Воронежем пытались передать «неправильный» мед
Серийного алкогольного вора из Воронежской области отправили на 2,5 года в тюрьму
Эксперты обсудят роботизированное будущее Воронежа
В Воронеже пешеходная дорожка к детсаду и школе скрылась под слоем грязи
Из лесов Воронежской области за лето вывезли порядка 150 кубометров мусора
В Воронежской области в конце октября откроют сезон охоты на бобров и куниц
Изменение тарификации платных парковок обсуждают в Воронеже
В Воронеже потеплеет до 23 градусов
В Воронеже догхантеры вновь разбросали по городу отравленную колбасу
Воронежцам покажут премьеру "Короли интриги" на два раньше официального старта проката