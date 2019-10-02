2019-10-02T20:43:48+03:00
Происшествия

Инспектор брал взятки со знакомого владельца фур прямо у отделения ДПС в Воронеже

За смешные деньги он разрешал нарушать грузовикам важные нормы
Олег ИВАНОВ
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Судьбу уже бывшего инспектора дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД по Репьевскому району 27-летнего Павла А. решит Левобережный суд Воронежа. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Его обвиняют в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ).

В период с июля 2018 года по март 2019-го инспектор нашел для себя «подработку». Он знал, что в соответствии с правилами перевозки грузов, перевозчику, движущемуся с превышением установленных норм нагрузки, требуется разрешения в Росавтодоре. Если такого разрешения нет - значит владельцу большегруза грозит большой штраф. По версии следствия, Павел решил за взятки оказать покровительство своему приятелю.

Инспектор не проводил проверки транспортных средств, принадлежащих знакомому владельцу. Чтобы «нужные» грузовики было проще идентифицировать, на лобовое стекло автомобилей ставили таблички с логотипом «Гарант».

Так что водители фур могли спокойно перевозить грузы с превышением установленных норм, фактически избегая привлечения к предусмотренной законом ответственности.

Инспектор не менее трех раз встречался с владельцем транспортных средств прямо у здания ОБДПС ГУ МВД России по Воронежской области. Каждый раз он получал в качестве взятки по 5 тысяч рублей, как за раннее оказанное, так и за будущее содействие.

Для сравнения, за «перегруз» физическое лицо, то есть обычный водитель, должен заплатить штраф до десяти тысяч рублей. А если нормы превышены более чем на 50%, то ему и вовсе грозит лишение прав на полгода.

Но куда большая ответственность лежит на юридических лицах, например, том самом владельце грузовиков, который нашел столь доверчивого приятеля в ГИБДД. Юрлицу грозит штраф до 500 тысяч рублей! Представьте, даже если он превысил на одной машине норму хотя бы на 2% - то за это уже нужно платит 150 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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