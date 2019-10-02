2019-10-02T21:37:39+03:00
Происшествия

Многодетная мать из Воронежской области собирала деньги, чтобы отправить мужа к террористам

Теперь женщину ждет колония-поселение, а ее детей передадут бабушке
Олег ИВАНОВ
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Деятельность ИГИЛ запрещена на территории РоссииДеятельность ИГИЛ запрещена на территории РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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28-летнюю жительницу Таловского района, мать троих детей, признали виновной в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). 2 октября уголовное дело рассмотрел Второй западный окружной военный суд с участием представителя прокуратуры Воронежской области.

Как установлено судом, в ноябре 2015 года женщина гостила в подмосковном городе Реутов. Там она перевела деньги гражданину, который занимался переправкой на территорию Сирии людей, которые уже там вступали в незаконные вооруженные формирования. Речь идет о международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ - ее деятельность запрещена на территории России).

Трудно поверить, но женщина с тремя несовершеннолетними детьми собирала деньги в том числе для того, чтобы организовать выезд в Сирию ее супруга. Мужчина собирался вступить в ряды террористической организации.

- Преступная деятельность обвиняемой женщины была выявлена сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Дети переданы под опеку бабушке, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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