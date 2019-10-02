Воронежский «Буран» в матче с «Металлургом» из Новокузнецка вел в счете 3:0 и все равно проиграл

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-02T17:49:11+03:00

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Сибирский вояж «Бурана» продолжился крайне обидным поражением в Новокузнецке.

А ведь все начиналось не просто хорошо, а даже отлично. В первом периоде Булат Байкеев открыл счет уже на второй минуте, а на шестой и восьмой оформил дубль Егор Алешин. 3:0 в пользу «Бурана» - так закончился первый период. Зато во втором команды как будто поменяли местами. На 25 минуте игрок хозяев Алексей Кириллов реализовал большинство, на 30-й Александр Локтев свел преимущество «ураганных» до минимума, а на 33-й Валерий Поляков счет сравнял. На этом сибиряки не остановились, и на 37 минуте Максим Кицын сделал счет – 4:3.

В третьем периоде «Буран» безуспешно пытался переломить ход игры. Пыл воронежцев остудил гол в самом дебюте последней трети матча – дубль оформил Поляков. В конце матча «ураганные» сняли вратаря, но добились только того, что пропустили еще раз. Локтев выкатился на пустые ворота, куда спешил игрок «Бурана», который поскользнулся и растянулся нальду. Хоккеист «Металлурга» объехал его и закатил шайбу в сетку. Эпизод – символ всего нелепо проигранного матча.

«Буран» с девятью очками пока занимает 22 место. Теперь «ураганные» вернутся в Воронеж и 8 октября встретятся в домашних стенах с пермским «Молотом-Прикамье», на данный момент идущий 16-м с 10 очками. Игра начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU