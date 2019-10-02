В колонии под Воронежем пытались передать «неправильный» мед

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-02T17:44:25+03:00

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Среди посылок, бандеролей и других передач сотрудники исправительной колонии №1 города Семилуки обратили внимание на пластиковый контейнер с медом. Винни-Пух точно назвал бы его «неправильным», да и делали его явно «неправильные» пчелы.

Посылка предназначалась для одного из осужденных. 1 октября в 13.40 в комнате для приема в присутствии понятых продукт пчеловодства осмотрели. Часть меда имела неестественный цвет, отличалась по консистенции, имела резкий запах. Кроме того, в продукте были обнаружены кристаллы прозрачного цвета, предположительно, обладающие наркотическими свойствами.

- По факту передачи продуктовой посылки 25-летним жителем Воронежа проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ, материалы которой будут переданы в ОМВД Семилук. Изъятый сверток направлен на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU