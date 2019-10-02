Эксперты обсудят роботизированное будущее Воронежа
Уже сегодня роботы подменяют представителей самых разных профессий. Все больше процессов требуют лишь ленивого приглядывания человека, а то и вовсе обходятся без его помощи. Что будет завтра? Как изменит нашу жизнь распространение искусственного интеллекта?
Эту тему будут обсуждать участники научного ток-шоу "Разберем на атомы". Встреча пройдет 6 октября в 19.00 в книжном клубе "Петровский". Участие в мероприятии - бесплатное, однако нужно зарегистрироваться.
Своим видением будущего поделятся блогер Илья Кабанов, преподаватель ВГУ Игорь Замятин, программный директор Академии больших данных Mail.ru Виктор Кантор, автор и издатель комиксов Артем Лахин.
ИСТОЧНИК KP.RU