2019-10-02T18:04:00+03:00
Общество

В Воронеже пешеходная дорожка к детсаду и школе скрылась под слоем грязи

В мэрии пообещали убрать чернозем, а в перспективе отремонтировать тротуар
Юрий КОЗЛОВ
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Пешеходам на эту дорожку лучше без сапогов не ступать.Пешеходам на эту дорожку лучше без сапогов не ступать.Фото: "Типичный Воронеж".
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Утром в среду, 2 октября, в паблике «Типичный Воронеж» разместили пост с фото покрытого жидкой грязью пространства. Автор сообщения Сергей Маляров утверждал, что под этим слоем густого чернозема скрыта пешеходная дорожка к школе № 4 и детсаду № 63.

В мэрии подтвердили, что это действительно дорожка, проходящая рядом с детсадом. По данным городской администрации, грязь намыло во время сильного дождя. Ее обещали убрать, к тому же в этом месте состояние тротуара далеко от идеального, и его ремонт собираются включить в план благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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