Из лесов Воронежской области за лето вывезли порядка 150 кубометров мусора
В управлении Лесного хозяйства Воронежской области подвели итоги акции «Чистый лес». В течение лета в лесничествах региона проходили уборки мусора. Активисты расчистили от хлама и валежника участки вокруг населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог и видовые места. Работы прошли на территории площадью 70 га.
Всего из леса вывезли порядка 150 кубометров мусора. В акции приняли участие 400 человек. Кроме сотрудников лесничеств и пожарно-химических станций, помогали убирать леса школьники, работники районных администраций и местные жители.
- Акция «Чистый лес» проводится в лесах области с 2011 года. Проблема загрязненности зеленых насаждений области очень актуальна, особенно в лесах вокруг Воронежа, которые давно стали продолжением городских свалок. Уборка самых загрязненных участков в летние месяцы помогает хоть на какое-то время сделать леса чище, - отметили в региональном управлении Лесного хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU