Из лесов Воронежской области за лето вывезли порядка 150 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-02T17:12:59+03:00

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В управлении Лесного хозяйства Воронежской области подвели итоги акции «Чистый лес». В течение лета в лесничествах региона проходили уборки мусора. Активисты расчистили от хлама и валежника участки вокруг населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог и видовые места. Работы прошли на территории площадью 70 га.

Всего из леса вывезли порядка 150 кубометров мусора. В акции приняли участие 400 человек. Кроме сотрудников лесничеств и пожарно-химических станций, помогали убирать леса школьники, работники районных администраций и местные жители.

- Акция «Чистый лес» проводится в лесах области с 2011 года. Проблема загрязненности зеленых насаждений области очень актуальна, особенно в лесах вокруг Воронежа, которые давно стали продолжением городских свалок. Уборка самых загрязненных участков в летние месяцы помогает хоть на какое-то время сделать леса чище, - отметили в региональном управлении Лесного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU